L'orango Zoe morta a 37 anni, lutto al Bioparco di Roma per la scimmia amica dei bambini

di Redazione web

Lutto al Bioparco di Roma, dove l'orango Zoe è morta a 37 anni. L'annuncio è stato dato con una nota carica d'affetto: «Con commozione e tristezza comunichiamo che l'orango Zoe è venuta a mancare. Aveva 37 anni, un'età piuttosto avanzata per questa specie. Era nata al Giardino zoologico di Roma e per tanti anni ha condiviso l'area con la madre Petronilla e la sorella Martina. Come tutte le scimmie antropomorfe, era curiosa e molto intelligente. Amava interagire con le persone in modo giocoso, soprattutto con i bambini».

L'orango Zoe morta al Bioparco

A inizio giugno, a seguito di un malessere, è stata sottoposta ad approfonditi accertamenti sanitari e da quel momento è stata monitorata costantemente dai veterinari e dai guardiani.

La presidente della Fondazione Bioparco di Roma Paola Palanza esprime a nome di tutto lo staff il grande dispiacere per la scomparsa di Zoe: «ci mancherà moltissimo la sua dolcezza e la sua capacità di guardare negli occhi le persone; mancherà moltissimo ai suoi keeper che avevano con lei un rapporto profondo e di grande intensità».

Ultimo aggiornamento: Sabato 1 Luglio 2023, 12:28

