Scimpanzè di 29 anni salvata dal laboratorio torna a vedere il cielo: la reazione di Vanilla è incredibile

Immagina di vivere 29 anni senza vedere il cielo. La tua reazione, probabilmente, sarebbe come quella di Vanilla, la scimpanzè nata nel laboratorio Lemsip della New York University che ha vissuto tutta la sua vita in gabbia.

Save The Chimps le ha ridato la possibilità di vivere la sua vita e riassaporare la scoperta del cielo. La reazione del primato, ripresa in un video dall'associazione, è divenuta virale in poco tempo sui social, conquistando i fan.

La reazione dello scimpanzè Vanilla

Vanilla non era mai stata fuori da una gabbia di 5 metri quadrati o da un recinto delle dimensioni di un garage fino a quando non si è trasferita nel rifugio che, a quanto pare, le ha dato la possibilità di tornare a vivere serenamente.

Save The Chimps, è il più grande rifugio di scimpanzé al mondo, finanziato privatamente, la cui missione è fornire rifugio e cure esemplari agli scimpanzé in via di estinzione o vissuti in cattività.

La sua nuova dimora, infatti, le ha consentito, dopo 29 anni, di rivedere il cielo. La sua reazione ha sciolto i cuori di centinaia di utenti dopo essere stata ripresa dalla telecamera della struttura dedicata ai primati.

Vanilla, infatti, è stata rinchiusa in un laboratorio sperimentale a New York fino all'età di due anni, poi si è trasferita in un altro recinto in un rifugio in California. Il primate ha trascorso l'intera esistenza in cattività senza vedere la natura.

L'anno scorso Vanilla e un gruppo di altri primati sono arrivati ​​al rifugio di Save the Chimps a Fort Pierce, in Florida, dove hanno avuto compagnia e libertà di esplorare all'aperto.

Due settimane fa, il gruppo di animali ha condiviso gli stessi spazi e gli stessi momenti felici e, chi lavora all'interno della struttura ha dichiarato che Vanilla si è integrata con successo nella famiglia di scimpanzè.

La scimpanzè e il cielo

Nel video, si può vedere Vanilla titubante quando la porta che affaccia sul giardino si apre e poi, sbalordita dal suo nuovo tetto.

Il dottor Andrew Halloran, il primatologo dell'organizzazione Save The Chimps, ha dichiarato al New York Post: «In California, Vanilla viveva con una manciata di scimpanzé all'interno di una gabbia di rete metallica senza erba e pochissimo arricchimento. Qui si sta ambientando molto bene. Quando non esplora gli spazi comuni con i suoi amici, di solito la si può trovare appollaiata su una piattaforma di legno alta tre piani, intenta a sorvegliare il suo nuovo mondo».

Gli spettatori sono stati toccati dalla reazione di Vanilla, tanto che hanno scritto: «Adoro guardare la sua reazione, la gioia e la felicità sul suo viso, grazie per tutto il vostro duro lavoro» e, a ancora: «Sono estasiato io per loro. Mi sono offerto volontario alla Waystation ed è vero, gli scimpanzé hanno sempre avuto una recinzione a catena sopra la testa. Sono così felice che possano godersi la natura, i cieli aperti e una famiglia numerosa», ha scritto un altro utente sui social.

