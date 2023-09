Tre fratellini sardi perdono il gattino. Il nonno offre una crociera a chi lo ritrova: «Sono disperati, da quando è sparito non hanno più pace»

di Redazione web

«Una minicrociera a chi ritrova il nostro gattino». L'amore di un nonno per suoi nipoti e per un gattino smarrito. Neve, un gatto di 3 mesi bianco con coda, orecchie e zampe scure, è sparito da una settimana dalla sua casa di viale Bue Marino a Cala Gonone, nella costa centro orientale della Sardegna.

La disperazione di tre bambini

I tre fatellini che hanno perso Neve sono disperati. Hanno coinvolto tutto il paese nella ricerca del micetto. E hanno trovato un grande sostenitore della loro causa nel nonno. «Aiutateci a trovare Neve, siamo preoccupati: è sparito all'improvviso da sette giorni e la nostra casa è vuota. Per chi ci dà qualche indizio o ce lo riporta a casa, mettiamo a disposizione la barca di nostro nonno per una minicrociera nel Golfo di Orsei», è l'appello con tanto di ricompensa che Marco, Emanuele e Daniele, rispettivamente 11, 9 e 3 anni, stanno lanciando in questi giorni a tutti gli abitanti che incontrano del borgo marino.

Le ricerche di Neve non si fermano

«Non possiamo fare a meno del nostro gattino, siamo troppo affezionati», spiegano i piccoli. La voce della scomparsa di Neve si è diffusa a macchia d'olio nella piccola frazione di Dorgali e le ricerche proseguono incessanti da una settimana. Lo cercano tutti: amici, parenti e vicini di casa dei tre fratellini, ma finora inutilmente. Marco, Emanuele e Daniele non demordono e d'accordo con il nonno hanno deciso di chiamare i giornalisti per diffondere il più possibile la notizia.

«Questo gattino è stato un regalo ai miei nipotini che si sono affezionati tantissimo come fosse un quarto fratellino - racconta all'ANSA Luciano Fancello, proprietario della motonave Tio Pepe che porta i turisti alla scoperta del Golfo di Orosei -.

