Coccodrillo VS squalo: i due bestioni si fissano, poi uno dei due scappa IL VIDEO DELLA SFIDA

Due fra gli animali piu terrificanti del pianeta che si fissano "in cagnesco", da lontano, come se fossero su un ring naturale. Da un lato un coccodrillo di dimensioni mostruose, dall'altro uno squalo toro, che seppur più piccolo, non meno letale. Teatro della sfida bestiale l'Australia Occidentale, nella zona dell'Ord River.

«C'era molta gente che pescava, bambini che facevano il bagno ignari, non molto lontano da dove abbiamo visto il coccodrillo, lungo almeno 5 metri», ha raccontato una testimone all'emittente NCA NewsWire. Al bestione preistorico si è poi avvicinato anche uno squalo toro, ma come si può notare dal video ripreso con un drone, è proprio quest'ultimo a gettar la spugna e fuggire via: l'avversario era grande almeno il doppio di lui.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 18:09

