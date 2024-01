Cerva rimane intrappolata nel lago ghiacciato: salvataggio eroico dei sommozzatori dei vigili del fuoco

di Redazione Web

Nella giornata di giovedì, 4 gennaio, i vigili del fuoco dei Pirenei Orientali si sono dovuti mobilitare per un salvataggio decisamente insolito. In effetti, una cerva era rimasta in qualche modo intrappolata nel mezzo di un lago ghiacciato nella municipalità di Bolquère, in Francia. Lo riferisce il Sdis, vale a dire Servizio Dipartimentale dei vigili del fuoco e di soccorso, sulla sua pagina Facebook, spiegando l'accaduto e mostrandolo attraverso una serie di foto.

Il salvataggio: uno sforzo congiunto

Il post pubblicato dai vigili del fuoco racconta così la vicenda: «C'è stato un intervento di salvataggio nella municipalità di Bolquère. I vigili del fuoco si sono mobilizzati insieme alla sezione subacquea per poter, insieme, salvare un cervo bloccato nel mezzo del lago ghiacciato di Bolquère».

«Grazie al deposito di ghiaccio», continua, «i sommozzatori sono stati in grado di procedere in sicurezza sulla superficie ghiacciata e riportare indietro l'animale, vivo.

Infine, si specifica che il salvataggio della cerva da mote certa è stata possibile soltanto grazie alla collaborazione tra la sezione CRS della Bolquère e le squadre del National Forest Office. Dopo la brutta esperienza, l'animale è stato riscaldato con una coperta e curato dall'Angles Animal Park affinché potesse tornare in perfetta salute.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Gennaio 2024, 09:06

