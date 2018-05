Branco di cani infestati dalle zecche salvati in un campo rom

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

SANDRIGO (VICENZA) - Un blitz compiuto in settimana dalla polizia locale con ildell’Ulss 8 in un accampamento di tre famiglie rom in zona industriale ha salvato la vita a: sono stati sequestrati e presi in custodia dall’Ulss.Nel blitz scattato su una segnalazione e condotto da Enrico La Greca, responsabile del servizio di sanità animale dell’Ulss 8, gli operatori hanno trovato nell’accampamento una situazione sanitaria diche ha portato al sequestro di 19 cani (11 i cuccioli) infestati dalle zecche e con vermi nelle feci e nel vomito. Cani destinati a morte per il loro stato di abbandono. I rom hanno cercato di impedire il sequestro dei cani, insultando e minacciando gli operatori. I cani portati al canile comunale sono stati medicati, vaccinati e rifocillati.