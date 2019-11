Venerdì 22 Novembre 2019, 17:29

Tenevano i, sono statinelle Marche. Nei giorni scorsi il personale della Stazione CC Parco diè intervenuto in due occasioni per maltrattamento di animali. Nel primo caso un cittadino ha consegnato ai Carabinieri Forestali un cane rinvenuto in comune di Preci, nei pressi della strada provinciale “Fornaci”, che aveva un collare elettrico, il giorno successivo, invece, gli stessi militari hanno recuperato un altro cane, munito anche questo di collare elettrico.Le indagini hanno consentito, pressoché immediatamente, di risalire ai proprietari degli animali, i quali hanno subito ammesso l’uso del. Il collare elettrico è un dispositivo tecnicamente indicato come “” che, tramite due elettrodi in metallo, che premono sulla cute del cane, produce una scossa elettrica.L’uso di questi strumenti è invasivo e doloroso e certamente incompatibile con la natura del cane, perché si basa esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia ed incide sull’integrità psicofisica del cane.I Carabinieri Forestali hanno deferito i proprietari dei cani alla Procura della Repubblica, per il reato di maltrattamento di animali e sono stati posti sotto sequestro i collari elettrici con i relativi comandi a distanza.