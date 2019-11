Donna incinta aggredita da un branco di cani, muore a 29 anni. «Azzannata agli arti e alla testa»

Una, è stata uccisa da un branco di cani mentre portava a spasso il suo in un bosco: lo hanno reso noto fonti giudiziarie. È successo in Francia, nel Nord del Paese: i cani stavano partecipando ad una battuta di caccia al cervo nella foresta di Retz, a 150 km dal confine col Belgio, quando hanno aggredito la giovane donna. La 29enne, prima di essere assalita, aveva telefonato al compagno per «segnalargli la presenza di cani minacciosi».La sua morte è stata provocata da «un'emorragia conseguenza di diversi morsi di cani alle braccia e alle gambe, ma anche alla testa», ha spiegato il procuratore di Soissons, Frédéric Trinh. Sono stati effettuati «prelievi su 93 cani», ha precisato, quelli appartenenti alla vittima, che ne aveva 5 in totale, più molti altri che stavano partecipando a una caccia al cervo nei paraggi. L'obiettivo è «soprattutto di identificare il cane o i cani che hanno morso». Alcuni, fra gli animali aggressori, hanno morso provocando la morte della donna, altri hanno continuato anche dopo il decesso.