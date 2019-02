Cane intrappolato nell'acqua: salvo grazie a due passanti

di Pino GRECO

Un altrotratto in salvo grazie al fortuito passaggio dell'uomo. È successo questa mattina nelle campagne di Tricase in Puglia dove il giro di jogging ha avuto una insolita sorpresa. Unin un pilone pieno d'acqua con le zampe legate. Il racconto dei soccorritori: «Un lamento quasi umano ha interrotto la nostra di una coppia durante la corsetta mattutina. Un cane di solito legato in una campagna era immerso nelle acque gelide di un "palune" da chissà quanto tempo, le zampe anteriori sanguinanti per gli innumerevoli tentativi di riuscire e salvarsi... grazie a Rosanna Zocco e all'insuperabile Luigi Botrugno la sua vita è salva e noi quello sguardo non lo dimenticheremo mai...».