San Lorenzo Cafè, il bistrot a regola d’arte

Un bistrot aperto a tutti, al piano terra della Soho House, il famoso “private club” per creativi fondato a Londra nel 1995 da Nick Jones e approdato a Roma lo scorso anno. È San Lorenzo Café, «una finestra sul quartiere, per offrire ai non iscritti un assaggio della “casa”, sia per quanto riguarda il design, che per la proposta gastronomica, particolare perché un po’ diversa dall’offerta dei bar di zona», spiega Giorgia Tozzi, General Manager di Soho House Rome. San Lorenzo Café occupa una parte del club accessibile ai members e ai Soho Friends, dove si trova anche lo Studio dedicato a mostre, workshop e pop-up.

Il locale, che per gli amici della House riserva uno sconto del 20% sulle consumazioni, è aperto dalle 8 alle 20 dal lunedì al venerdì, per la colazione, il pranzo e l’aperitivo. Ai tavoli si può restare seduti due ore, anche per lavorare al pc, ma senza usufruire del Wi-fi per gli esterni. L’attenzione all’healthy food e le proposte anche veg friendly sono alla base del menu “homemade” che cambia a seconda della stagionalità. Interessante la formula combo del pranzo a 12 euro, due portate a scelta tra una zuppa, un’insalata e un sandwich. Dalla House arriva infine il beverage, tra press juice e Trip a base di canapa.

San lorenzo Cafè. Roma, via dei Dalmati 53; www.sohohouse.com; tel. 06 94808000; chiuso il weekend; prezzo medio 15 euro

