Pesca, l'Europarlamento approva il nuovo regolamento: «Uno schiaffo a tutto il settore». Cosa cambia

di Enrico Sarzanini

«Uno schiaffo al settore della pesca». Così Federpesca reagisce all'approvazione dell’Accordo politico sulla revisione del Regolamento controlli nel settore della pesca votato oggi 17 ottobre nel Parlamento europeo e approvato dagli europarlamentari con 438 voti a favore, 146 voti contro, 40 astenuti: il testo prevede l’obbligo di installazione delle telecamere a bordo per i pescherecci di lunghezza superiore a 18 metri che presentano un rischio elevato di non conformità all’obbligo di sbarco.

Dura la presa di posizione di Francesca Biondo Direttrice di Federpesca: «Seppure il testo preveda la possibilità di utilizzare strumenti di controllo diversi dalle telecamere o che la possibilità di identificare singole persone nel materiale video registrato debba essere limitata e che la registrazione delle telecamere dovrebbe essere consentita solo in relazione agli attrezzi e alle parti delle navi in cui i prodotti della pesca vengono portati a bordo, manipolati e immagazzinati, è assolutamente innegabile come tale previsione sia lesiva della dignità di questo settore e dei diritti dei lavoratori a bordo. In questi anni Federpesca ha più volte espresso la propria contrarietà all’impostazione di questo Regolamento, anche attraverso la presentazione di diversi emendamenti di modifica.

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Ottobre 2023, 16:56

