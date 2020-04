Il lievito manca nei supermercati: ecco perché è difficile trovarlo

di Silvia Natella

Nutella: il 20 aprile 1964 il primo barattolo della crema spalmabile più famosa al mondo

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 12:09

In questi giorni didaè diventato introvabile al pari di mascherine e gel per le mani. E mentre neglie in altri Paesi anglosassoni la corsa alle scorte ha provocato una carenza digli italiani si riscoprono amanti del pane e della pizza fatti in casa dando il via a una ". I social lo dimostrano: sono pieni di scatti di focacce e dolci, ma non è solo questa la ragione per la quale il lievito scarseggia neiSecondo un sondaggio di Nextplora, un’agenzia che raccoglie dati per le aziende, a marzo il 71 per cento degli italiani intervistati ha fatto il pane in casa e il 76 per cento una torta, percentuali del 50 per cento superiori al normale. Anche la farina è diventata un bene prezioso, ma con un po' di fortuna è più facile trovarla. Le ragioni che si celano dietro la carenza di lievito sono anche nelle sue caratteristiche. Nella produzione industriale del lievito ci sono dei processi chimici e dei tempi che non si possono accelerare.I lieviti sono esseri viventi microscopici del regno dei funghi, quello alimentare è il Saccharomyces cerevisiae - altrimenti dettoche aiuta a far gonfiare gli impasti dei prodotti da forno. Quando manca l'ossigeno il lievito fermenta trasformando producendo energia, anidride carbonica ed etanolo. Nelle bevande viene utilizzato l’etanolo, mentre nella lievitazione del pane l’anidride carbonica gonfia la pasta e l’etanolo evapora.Il lievito di birra normalmente acquistabile nei negozi di alimentari o nei supermercati è compresso in panetti da 25 grammi; per usi professionali lo si trova disponibile in confezioni da 500 g; gli vengono addizionate sostanze nutrienti che servono a tenerlo in vita fino a quando non verrà utilizzato. Tutti questi processi, tuttavia, sono lenti e le industrie hanno dovuto aumentare i turni di lavoro per far fronte all'aumento delle richieste.