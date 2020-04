Nutella: il 20 aprile 1964 il primo barattolo della crema spalmabile più famosa al mondo

di Silvia Natella

@chiaralessi 20 aprile 1964

Negli stabilimenti Ferrero di Alba veniva prodotto il primo vasetto di Nutella

Geniali prodotto che ci hanno migliorato la vita...soprattutto durante la quarantena... pic.twitter.com/9JV06jZyDm — luigi marino (@profluigimarino) April 20, 2020

@chiaralessi 20 aprile 1964

Negli stabilimenti Ferrero di Alba veniva prodotto il primo vasetto di Nutella

Geniali prodotto che ci hanno migliorato la vita...soprattutto durante la quarantena... pic.twitter.com/9JV06jZyDm — luigi marino (@profluigimarino) April 20, 2020

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Aprile 2020, 10:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA