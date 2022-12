Locanda, ristorante, pasticceria. Il nuovo locale Gustificio di Carmignano di Brenta, nel Padovano, è un luogo dalle tante anime, come il suo proprietario, Andrea Poli, che dopo anni spesi nel mondo della cucina, propone al pubblico un progetto totalmente innovativo con un'offerta completa che si occupa dell'ospitalità del cliente a 360°.

Una selezione di dolci del Gustificio.

Gustificio, la nuova locanda-ristorante di Andrea Poli porta in tavola il valore dell'ospitalità

«Come una volta, oggi» recita una scritta all'interno del locale, che accoglie i clienti in un ampio open space dal gusto urban, avvolgendoli nel delizioso profumo di brioches, tartellette alla frutta e bignè ripieni, ben visibili dalla vetrina affacciata sulla strada. Un trionfo di forme e colori per i palati più golosi, opera di Vita Agnusdei, cresciuta al fianco di Igino Massari. Tra le proposte più stuzzicanti non manca mai il classico (solo all’apparenza) cornetto del Gustificio, ottenuto da una ricetta che unisce le tradizioni del croissant francese e della brioche italiana, adeguatamente sfogliato, leggero e farcito con i gusti più tradizionali, come la crema pasticcera, la marmellata di albicocche e il miele del Brenta.

Una delle proposte di Andrea Poli.

Varcata la soglia, una serie di tavolini introducono alla caffetteria, dove è possibile accomodarsi per una merenda o, in alternativa, fare il check-in e soggiornare nelle dieci camere disponibili al piano di sopra. Ma non è tutto perché, sia per i clienti che scelgono di fermarsi per la notte sia per gli esterni, il locale mette a disposizione il ricco menù del ristorante con una variegata scelta di prodotti del territorio selezionati con cura da Andrea, per una cucina della tradizione rivisitata, ma rispettosa dei suoi valori e sapori.

L'offerta spazia dalla pasta fresca con il ragù di manzo cotto alla brace al midollo alla brace servito con la battuta, dal risotto con le frattaglie ai lievitati con farine selezionate, come pizze e focacce. Un piacere per gli occhi e per il palato, che per i fortunati clienti della locanda prosegue il mattino seguente a colazione. Tra torte, mignon, biscotti e monoporzioni la tentazione è di fermarsi per un'altra notte, solo per ricominciare tutto da capo.

