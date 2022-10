Alfredo alla Scrofa, le sue fettuccine sbarcano negli States per il World Pasta Day

Alfredo alla Scrofa ambasciatore della cucina italiana in America. In occasione del World pasta Day, il celebre ristorante romano propone un grande classico della tradizione culinaria nostrana: le fettuccine alla Alfredo.

L'idea di coinvolgere lo storico ristorante a due passi da piazza Navona è stata di Eataly in occasione di due panel di lavoro in due città simbolo degli States: il 21 ottobre a Dallas per raccontare una storia lunga 108 anni (tanto è passato dall'invenzione delle celebri fettuccine di finissima sfoglia, mantecata con parmigiano reggiano riserva e burro delle Langhe. La seconda tappa, il 25 Ottobre, per il World pasta Day, a New York, dove si è tenuta una degustazione riservata nel ristorante di Eataly "Il Pastaio".

Il legame di Alfredo alla Scrofa con gli americani risale al 1920 quando, a guerra finita, due divi del cinema muto Douglas Fairbanks e Mary Pickford, in luna di miele in Europa, assaggiarono per la prima volta le sue fettuccine Alfredo a Roma e ne rimasero folgorati. Al loro ritorno negli States raccontano del loro colpo di fulmine gastronomico e inviano ad Alfredo, in ricordo della loro esperienza, una coppia di posate d’oro con la loro dedica per «the king of fettuccine», contribuendo alla fama del ristorante tra i divi di Hollywood. E non è un caso che, a un secolo da quel folgorante incontro, Mario Mozzetti, patron di Alfredo, sia stato nominato dal Comune di Roma tra gli ambasciatori della cucina romana nel mondo. Quale migliore garanzia?

