La Gen Z adora il gelato alla vaniglia condito con olio e sale: ecco da dove (e da chi) arriva il nuovo trend

di Redazione Web

La Generazione Z ha recentemente riportato in auge una combinazione che, a dirla tutta, in Italia non è del tutto estreanea, vale a dire il gelato condito con l'olio di oliva. Sebbene siamo più abituati a utilizzarlo per condire insalate, bruschette o, in generale, cucinare piatti salati, l'olio d'oliva nel nostro Paese è un prodotto estremamente versatile e, soprattutto, largamente diffuso. Infatti, alcune gelaterie propongono proprio il gelato all'olio d'oliva: non usato come condimento, ma come ingrediente.

Questo amore per l'olio d'oliva sul gelato, tuttavia, è dovuto a un motivo ben preciso, vale a dire una star che ne ha parlato in maniera positiva e così facendo ha messo il suo "bollino d'approvazione", tanto da renderlo popolare in tutto l'occidente.

L'intervista radiofonica a Dua Lipa

La celebre star internazionale inglese, Dua Lipa, è stata intervistata da Radio 1 al Breakfast Show di Greg James e ha ammesso di non amare né il gusto cioccolato né il gelato italiano. Poi, ha rivelato: «Prendo il gelato alla vaniglia e ci metto sopra l'olio d'oliva e il sale marino». Infine, ha aggiunto: «L'ho fatto assaggiare a un sacco di persone e sono riuscita a farli passare tutti al lato oscuro», come riporta il DailyMail.

A quanto pare, è possibile rendere l'abbinamento ancora più particolare e a metà tra dolce e salato aggiungendo del miele. Dopo la rivelazione di Dua Lipa, TikTok si è scatenato e tutti hanno voluto provare, con risultati a volte contrastanti ma generalmente positivi.

Un'altra creator, @whitworthssugar, ha deciso di fare un tentativo dopo aver ascoltato l'intervista di Dua Lipa ed è rimasta positivamente sorpresa dall'abbinamento: «Ieri Dua Lipa era su Bbc Radio 1 e ha rivelato il suo gelato preferito: vaniglia, olio d'oliva e sale marino. Quindi, l'ho dovuto provare e oh mio Dio! Una delizia! Assolutamente da provare»

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Gennaio 2024, 17:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA