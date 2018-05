Martedì 22 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Quell'impulso irrefrenabile che porterebbe a svuotare il frigorifero o una scatola di biscotti divorando tutto quello che c'è con voracità ha una spiegazione scientifica: si chiamache in italiano si traduce con “disturbo da alimentazione incontrollata”. Per la maggior parte delle persone è semplicemente unaDavanti a sintomi come depressione o vergogna si potrebbe fare del cibo una valvola di sfogo. E tutto questo anche se non si ha fame. Di solito si preferiscono alimenti dolci o di consistenza cremosa come il gelato, ma anche carboidrati e fritti sono preferibili per risollevare l'umore. In entrambi i casi, il glucosio liberato dagli alimenti rilascia dopamina, un neurotrasmettitore che agisce, tra l’altro, sui centri della ricompensa e del piacere. Il disturbo del comportamento alimentare appartiene alla famiglia dell'anoressia e della bulimia. Per questo è necessario rivolgersi allo specialista.La fame emotiva può essere causata da uno scompenso biochimico, e in questo caso si può intervenire per riequilibrare questo disequilibrio. Potrebbero anche essere presenti problemi a livello intestinale, ad esempio alcuni batteri che creano un’infezione o uno stato infiammatorio.Per reagire e resistere alla fame emozionale ecco alcuni consigli:- Pensare ad altro- Fantasticare per non mangiare. Una sorta di meccanismo che può aiutare a non mangiare la torta desiderata pensandola immangiabile.- L’esercizio fisico- Maggiore autostima