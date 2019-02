Dasein, oggi a Milano l'apertura del locale specializzato in champagne

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle spalle di Porta Venezia, a, c'è un nuovo locale di design specializzato in champagne:. Firmato dall'architetto Monika Zanic, oggi alle 18 inaugura con un aperitivo speciale.Durante la serata saranno presentate bottiglie della cantina e proposte degustazioni di bresaola della Valchiavenna e formaggi tipici lombardi. Dotato di uno schermo ben mimetizzato nel curatissimo arredamento, che coniuga volte in cotto originali col teak al naturale del pavimento, Dasein sarà anche un ristorante con la cucina aperta sino alle 2 di notte, dal martedì al sabato; può essere affittato per eventi privati. Carta vini composta da una buona selezione di etichette, come Charlot Tanneux, Vincent Charlot e Olivier Horiot.