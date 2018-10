Daniel Canzian: «Basta gusti stranieri, viva la cucina italiana»

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 08:53 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Per dieci anni ha cucinato alla corte di Gualtiero Marchesi. Poi apre un ristorante tutto suo nel cuore di Brera che chiama con il suo nome. Per, chef patron del ristorante Daniel di Milano, trentotto anni, la cucina «parte dall'intuito».«L'intuito è un passaggio naturale per poi evolversi e far fare al piatto il salto, aggiungendo la tecnica e la leggerezza».«Assolutamente sì. L'Italia è la patria del convivio e della famiglia. Legata alle tradizioni e alla cucina della nonna. E dovrebbe puntare di più alla regionalizzazione».«Il futuro è attualizzare il regionalismo italiano, andando oltre la globalizzazione e non scimmiottando le altre culture. Dovremmo essere più patrioti. Oggi l'italiano va più al ristorante giapponese, che a quello italiano».«Contemporanea, intelligente - cioè non scelgo ingredienti a caso - e stagionale».«Fare il cuoco per me è stato un passaggio scontato. I miei avevano un locale e fin da piccolo stavo più al ristorante che a casa. Per questo ho un rapporto così intimo con il mio ristorante: rappresenta me e voglio una dimensione famigliare per chi viene a trovarmi che non sia fredda e impettita. Voglio che la gente si senta a casa. Ecco perché l'ho chiamato con il mio nome, Daniel».«Io. Ho bisogno di camminare in mezzo alla gente. Il mercato va vissuto con il contatto diretto con la materia prima».«Quando ho scoperto la cucina stellata».«Quindi non vuoi più cucinare, e hai deciso di fare cucina?. È la frase che il signor Marchesi mi disse la prima volta che andai da lui. Il significato era sottile, ma tradotto significava elevare la cucina ad arte».«Sì, mi sta bene. Lui mi ha dato tutto: l'addestramento al bello, l'importanza del contenitore al pari del contenuto, il suo modo di pensare».«Nei miei piatti: il risotto al limone, sugo d'arrosto e liquirizia. Il minestrone con verdure croccanti».«Vicino alla gente. Questo lavoro è diventato mediatico, cioè lontano dalle persone. Il cuoco deve essere comprensibile e non irraggiungibile. Non siamo mostri sacri e a vincere è e sarà sempre la convivialità».riproduzione riservata ®