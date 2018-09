La Buvette, prezzi da chef stellato...ma senza le stelle

Lo scontrino da Cracco una follia? Forse non siete mai passati a La Buvette in via Vittoria a Roma. Il piccolo locale che ricorda le antiche stazioni ferroviarie francesi dei primi del ‘900 dietro via Del Babuino e a due passi da piazza di Spagna, sa il fatto suo. Eccome.. Qualcuno, infatti, potrebbe scambiare questo localino come posto informale e ristoro anche per le tasche. Un caffè alla modica cifra di 3,5 euro e un cappuccino a 5 euro, proprio come da Carlo Cracco in Galleria Vittorio Emanuele a Milano. Per non parlare della Coca Cola in bottiglietta che costa 5 euro. E così, tè, tramezzini, dolci e aperitivi, pagati a peso d’oro. E prima di entrare, siate consapevoli che pagherete più di uno stellato senza avere un servizio minimamente paragonabile. Forse chi gestisce la Buvette dovrebbe pensarci. Sicuramente gli avventori prima di entrare.



La Buvette - Roma, via Vittoria 44 - tel. 06/67.90.383

