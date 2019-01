Beef Bazaar a Roma, troppe mancanze per un tempio della carne

Mercoledì 30 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 07:37 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Si vende come il tempio della carne. Ma per essere definito talein via Germanico dovrebbe fare un salto di qualità. La selezione delle carni internazionali è messa in bella mostra nel menu che però prevede anche primi, antipasti, contorni e friggitoria. Ma il punto forte qui dovrebbe essere la carne. É un beef bazar, no? Ma non solo: la cottura fondamentale per le carni e per i gusti dei clienti, non è sempre rispettata, il servizio è confuso e spesso approssimativo, l'attesa a volte è estenuante. Con queste mancanze i prezzi non sono giustificati. Per cui, se volete mangiare Kobe giapponese, l'entrecote argentina o una bella costata piemontese, potete anche andarci. Ma dimenticate di entrare in un tempio.