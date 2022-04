(Agenzia Vista) Roma, 15 aprile Un'esortazione alla pace in Ucraina per la XIII stazione della Via Crucis di Papa Francesco al Colosseo a Roma. Una donna russa e una ucraina hanno portato la croce un tratto del tradizionale percorso. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

