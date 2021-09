(Agenzia Vista) Napoli, 01 settembre 2021 Lunga fila al punto tamponi della stazione Centrale di Napoli. Complice l'obbligo del Green pass per i treni a lunga percorrenza e alta velocità, molti viaggiatori si sono messi in fila per ottenere il certificato verde dopo l'esito negativo del tampone. Le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Settembre 2021, 12:11

