Apre il portellone di emergenza dell'aereo e salta giù: il video choc e il panico a bordo

Un uomo di 38 anni si trovava su un volo della Southwest Airlines, ancora fermo al gate in attesa del decollo, quando si è improvvisamente alzato e dopo aver raggiunto e aperto il portellone di emergenza, si è buttato. Il gesto ha scatenato il panico sull'aereo, nonostante non fosse in volo al momento dell'incidente. Successivamente, l'uomo è stato fermato dal personale, bloccato a terra e trattenuto fino all'arrivo degli agenti di polizia.

Le riprese e il panico a bordo

Il video è stato filmato da uno dei passeggeri, Zed Webster, che ha rilasciato una dichiarazione alla CNN in cui spiega il motivo della ripresa: aveva sentito una sorta di discussione tra due persone, dall'altra parte del corridoio rispetto a lui, e sospettava che presto potesse scattare una rissa. Non appena ha premuto il pulsante per registrare, tuttavia, Zed dichiara che il passeggero ha aperto il portellone ed è saltato: «Ero atterrito».

#Neworleans ♬ original sound - Zed ✨ @zedweb08 Isreal American jumped out the exit door right before the plane took off and alledgely threw something on the plane, i started recording because they were arguing , this was a very tramatic event. Flight 3172 from MSY - ATL #flightdrama

Poi, nell'inquadratura successiva, si vede il 38enne fermato dagli impiegati. Secondo quanto rivelato dall'ufficio dello sceriffo, il soggetto sembrava «non essere consapevole di dove si trovasse». L'uomo, poi, «è stato trasportato in un ospedale locale per essere valutato. Gli agenti credono soffra di problemi legati alla salute mentale».

