È stata arrestata, con l'ipotesi di reato di tentato omicidio, la ragazzina di 17 anni che avrebbe accoltellato ieri sera un giovane di 21 anni - non 26 come appreso in un primo momento - in un appartamento a Padova.

video di Giorgia Bellavia

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 18:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA