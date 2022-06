Lu Impostu, la spiaggia caraibica della Sardegna: dove si trova e come arrivarci

E' tempo di scegliere il posto dove trascorrere le vacanze estive e cosa c'è di meglio della Sardegna? Sabbia dal colore strepitoso e acque cristalline, da Nord a Sud, ogni spiaggia ha le proprie caratteristiche e qualità, ma una tra le più gettonate è la spiaggia di San Teodoro. La Sardegna si contraddistingue per le acque limpide, fondali sabbiosi, colori intensi e paesaggi unici quasi da sembrare surreali. Chiunque, una volta arrivato lì, ha l'imbarazzo della scelta per quanto riguarda spiagge e calette dove immergersi e fare un bel bagno FOTO: Shutterstock MUSICA: MOOSE FROM BENSOUND.COM

