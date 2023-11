Tromba marina spaventosa al largo della Costiera Amalfitana. Si infrange sul promontorio di Capo d'Orso

Spaventosa tromba marina intorno alle 16 di oggi al largo della Costiera Amalfitana. Il turbine si è formato poco prima di Amalfi attraversando l'interso specchio di mare nel quale per fortuna non transitavano imbarcazioni, prima andare a infrangersi sul pormontorio di Capo d'Orso.

L'enorme colonna di acqua che viaggiava a velocità sostenuta peraltro formando un tronco di notevoli dimensioni ha richiamato l'attenzione di centinaia di opersone anche dalla strada che si sono fermate a osservare il fenomeno assai frequente lungo la costa. Per fortuna la tromba marina di questo pomeriggio non ha fatto danni. Anzi si è spezzata prima di proseguire il sue cammino. Nel novembre 2018 un turbine più o meno simile che attraverso l'intero specchio di mare antistante la Costiera Amalfitana si infranse contro il porto merciale di Salerno causando non pochi danni.

