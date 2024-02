Fedez affitta casa per restare vicino ai figli? La cifra da capogiro: «Non da nullatenente»

Nelle ultime ore si è diffusa, attraverso Dagospia, la notizia della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni. I due, un po' l'Ilary Blasi e il Francesco Totti dei social media, starebbero alle soglie di un complicato divorzio.

Fedez in affitto

Sembra che nelle ultime ore Fedez abbia contattato una nota agenzia immobiliare di Milano, esattamente qualche giorno fa. Quindi prima di domenica. Il tutto per un appartamento zona City Life, così come ha commentato Michel Dessì a Pomeriggio Cinque. «Un appartamento già arredato che ha un affitto di circa 17 mila euro al mese. Ho verificato alcuni appartamenti in affitto qua in questa zona e ci sono appartamenti piccoli che costano 5 mila euro al mese, ma ce ne sono anche alcuni che costano 35 mila euro al mese. Diciamo che 17 mila euro è una via di mezzo e dunque pare proprio che stia cercando casa a City Life per stare vicino ai bambini».

La stoccata di Myrta Merlino

E in tutto questo Myrta Merlino ha insistito per avere una qualche voce del nuovo affitto nel caso fosse arrivata anche a lui. «Sull’appartamento non sono informato, ridevo per la cifra. 17 mila euro al mese è un affitto modico». Ecco la pronta risposta della Merlino: «Non da nullatenente diciamo», ha replicato. «Sei perfida!», la stoccata di Maggio. Tra l'altro Fabio Fazio ieri mattina ha asserito che Chiara Ferragni domenica 3 marzo sarà sua ospite a Che Tempo Che Fa. Il Codacons non si è fatto aspettare e ha immediatamente rilasciato una nota ufficiale nella quale richiedeva l'annullamento dell'intervista. Facendo riferimento addirittura a un ‘sequestro del programma’ se non verrà preso un provvedimento sull’ospitata. Staremo a vedere cosa succederà!

