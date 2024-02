Fedez e Chiara Ferragni, la separazione scatenata da una lite su Marco Travaglio e Selvaggia Lucarelli? «Lei ha visto un avvocato»

Il giorno dopo l'annuncio della separazione tra Fedez e Chiara Ferragni (non confermata dai diretti interessati, ma data per certa da Dagospia e avallata da fonti vicine alla coppia) è caccia alle cause della presunta fine del matrimonio tra la coppia regina dello showbusiness italiano. Le voci di crisi si rincorrono da circa un anno, da quando il bacio tra Fedez e Rosa Chemical sul palco dell'Ariston ha rotto gli equilibri. E anche stavolta nell'uscita da casa del rapper di domenica 18 febbraio ci sarebbe lo zampino di un terzo incomodo. Che si tratti dell'assistente di lui, Eleonora Sesana, del manager di lei, Fabio Maria D'Amato, o della coppia Travaglio-Lucarelli? Quest'ultima è un'ipotesi accreditata da più parti. Vediamo perché.