Gomorra, l'ultima stagione su Sky e Now. Esposito e D'Amore: «Dobbiamo tutto a questi personaggi»

Siamo arrivati all'atto finale, l'ultima stagione di Gomorra è in arrivo su Sky e in streaming su Now con 10 nuovi episodi. Genny Savastano (Salvatore Esposito) lo ritroviamo costretto alla latitanza, in un bunker alla fine della quarta stagione. Accanto a lui, anche il grande ritorno di Marco D’Amore, nuovamente protagonista nel ruolo di Ciro Di Marzio, creduto morto alla fine della terza stagione e – come svelato dal film L'immortale – clamorosamente tornato in scena, redivivo, in Lettonia.

« Questo personaggio ha scrollato di dosso un bel po' di polvere di pregiudizi che nutrivo verso certi ambienti da cui sono scappato quando ero ragazzino » racconta D'Amore in veste anche di regista di alcuni episodi. « Gomorra è stata un'emozione che si rinnovava giorno dopo giorno, perché condividevi il set con colleghi che non ti facevano mai rilassare, c'era sempre tanta adrenalina, era un'emozione continua ». Salvatore Esposito veste per l'ultima volta i panni di Genny Sevastano: « Una delle cose più belle che c'è stata in Gomorra è stata una sana competizione che ha spinto noi attori a dare sempre di più » racconta Esposito. « Grazie a Gomorra porterò sempre con me nei prossimi progetti un enorme bagaglio di esperienza ». La stagione finale di Gomorra è su Sky e in streaming su Now dal 19 novembre con dieci nuovi episodi. ( a cura di Paola Schettino Nobile)

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Novembre 2021, 13:37

