Il killer di Giovanbattista Cutolo condannato a 20 anni di carcere, la mamma esulta dopo la sentenza

Dovrà scontare 20 anni di carcere il 17enne che il 31 agosto scorso uccise con tre colpi di pistola il musicista di 24 anni Giovanbattista Cutolo, detto Giogiò, in Piazza Municipio, a Napoli, dopo un banale diverbio per il parcheggio di un motorino. È stato questo il verdetto del Tribunale dei Minori partenopeo: il giudice ha accolto in pieno la richiesta del pm Francesco Regine, il massimo della condanna infliggibile a un minorenne con il rito abbreviato, che era stato chiesto dalla difesa dell'imputato. Un verdetto definito «una pagina di storia» dalla madre del ragazzo ucciso, Daniela Di Maggio, che aveva gridato in lacrime il suo dolore alle massime cariche dello Stato, da Mattarella a Meloni, ma anche dal palco di Sanremo un mese e mezzo fa. Daniela è uscita dal tribunale ancora commossa: «Tutta Napoli e tutta Italia volevano questa sentenza. Ora mi aspetto che i minori non escano più in strada con i coltelli, con i tirapugni e con le pistole, sentendosi impunibili. Abbiamo scritto una rivoluzione con Giogiò, che adesso aiuterà gli altri».

