Il volo delle Frecce Tricolori incanta: lo spettacolo inaugura il tour 2024

Mercoledì 1 maggio si è svolta alla base aerea di Rivolto, sede del 2° Stormo e del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico dell'Aeronautica Militare, il volo conclusivo della fase di addestramento delle Frecce Tricolori, che prelude all'avvio della stagione acrobatica 2024, la 64^ dalla fondazione della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

L'evento ha visto come ospiti d'onore diverse autorità politiche e militari ed è stata presieduta dal capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, generale di squadra aerea Luca Goretti. La Pattuglia Acrobatica Nazionale ha proposto il programma acrobatico completo, che sarà poi presentato in tutte le esibizioni della stagione.

La 64^ stagione si aprirà ufficialmente domenica 5 maggio a Caorle (Venezia) e toccherà nel corso dell'anno tante località italiane, senza dimenticare i diversi sorvoli tra i quali anche quelli per le ricorrenze istituzionali del 2 Giugno e del 4 Novembre.

Il tuor proseguirà fino ai primi di settembre, con sorvoli ed esibizioni in numerose località del Canada e degli Stati Uniti d'America, dove la Pan sarà ambasciatrice dell'eccellenza italiana. Tra le numerose tappe, anche Los Angeles, a luglio, dove per l'arrivo della Nave Vespucci della Marina Militare impegnata nel giro del mondo, «le due eccellenze italiane della Difesa si incontreranno per un grande abbraccio tricolore», come sottolinea una nota dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 1 Maggio 2024, 20:48

© RIPRODUZIONE RISERVATA