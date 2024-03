Emma: «Maschilismo nel mondo della musica? Io credo nella meritocrazia»

È una Emma Marrone che si racconta tra musica e parole senza filtri nel corso della prima puntata di Radio2 Live Unplugged con Ema Stokholma e Gino Castaldo su Rai Radio2, già disponibile su RaiPlay Sound e da oggi anche su RaiPlay. A proposito della condizione femminile Emma spiega: «In un mondo maschilista, e non solo in ambito musicale, io credo nella meritocrazia. Le donne sicuramente fanno molta più fatica in tutti gli ambienti, ma le classifiche sono l’ultimo dei problemi in Italia… Basterebbe alzare il salario minimo delle donne, e poi sui diritti c’è tanto lavoro ancora da fare».

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Marzo 2024, 11:41

