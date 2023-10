De Luca: «I tatuaggi fanno schifo, mi danno la sensazione di sporco»

Vincenzo de Luca durante un incontro con gli studenti del liceo Tasso di Salerno ha voluto lanciare un appello a tutti i giovani.

«Non tatuatevi» afferma il presidente della regione Campania.

Quest' affermazione non è stata detta per caso, infatti, pochi istanti pima era stato chiesto al Governatore come si potesse migliorare l' estetica degli alunni all' interno delle scuole.

Le parole del presidente

«Stavo guardando un po’ le ragazze in prima fila. Innanzitutto, un apprezzamento: non ho visto nessuna tatuata.

«Ci sono alcuni influencer che hanno tatuaggi che arrivano fino sul padiglione delle orecchie, fanno schifo due volte, non una volta sola. Ma che è ‘sta roba? Porcherie»

«Finiamola con queste scemenze. Poi quando diventate più grandi magari vi viene voglia di ripulirvi, ci sono molti che si sono tatuati quando erano giovani per fare sta “scienziateria”. Poi alla fine si sono stancati e hanno verificato che l’immagine che si portavano appresso non era molto gradevole. Hanno cercato poi di togliersi i tatuaggi, ma è una grande sofferenza poi toglierseli. Quindi mantenevi sobri, eleganti, belle, fresche, pulite. Chi si tatua è un imbecille, punto»

Il presidente, dunque, non si è fatto pregare due volte e ha espresso con fermezza la sua posizione in merito ai tatuaggi.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 13 Ottobre 2023, 13:22

