Dagli addobbi di Natale ai fuochi di Capodanno, i consigli dei vigili del fuoco

Il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Roma, Adriano De Acutis, ha fornito una serie di consigli per garantire la sicurezza durante le festività natalizie e di fine anno.

Tra le raccomandazioni, si sottolinea di evitare di posizionare addobbi alimentati elettricamente e alberi di Natale vicino a fonti di calore, tende e mobili. È consigliato l'acquisto di apparecchiature con il marchio CE e di non indirizzare mai i fuochi d'artificio verso balconi, finestre, bidoni dell'immondizia e auto. Altri suggerimenti includono l'utilizzo e l'accensione solo di botti legali, evitando di lasciarle sui balconi o vicino a materiali combustibili. In caso di vento, si consiglia di evitare di sparare fuochi d'artificio a razzo e comunque di non accenderli controvento. Infine, si raccomanda di tenere gli animali al sicuro dai rumori.

Ultimo aggiornamento: Sabato 23 Dicembre 2023, 17:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA