Caos al Consiglio Comunale di Palermo, deputato salta sul banco della Presidenza

Momenti di grande tensione al Consiglio Comunale di Palermo. Una seduta lampo che si è chiusa praticamente dopo alcuni minuti, a causa della dura lite fra il capogruppo di Fratelli d'Italia, Giuseppe Milazzo e il vicepresidente del Consiglio, Giuseppe Mancuso.

Milazzo, protestando perché non gli era stato concesso un intervento, è saltato sui banchi del governo e ha inveito contro il collega di coalizione. La scena è stata immortalata con video e foto: momenti surreali, durante i quali a Mancuso è anche stato strappato il microfono.

Duro il commento delle opposizioni: "Chiediamo l'intervento del Sindaco e del Prefetto di Palermo perché venga garantito il corretto funzionamento del Consiglio Comunale, interrotto oggi per uno scontro senza precedenti tra i consiglieri di maggioranza. Chiediamo anche la convocazione immediata del Consiglio alla presenza del Sindaco, perché chiarisca se è ancora in grado di proseguire nell'espletamento del proprio mandato, considerato che, di fatto, non ha più una coalizione che lo sostiene".

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 20 Dicembre 2023, 19:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA