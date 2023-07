10secondi. Se dura poco non è violenza

10 secondi. Quanto durano secondo voi?

Beh, proviamo a misurarli, osservando quello che si può fare in questo lasso di tempo. Ben poco, penserete voi. Invece no: in soli 10 secondi, un’auto sportiva avanza di ben1 chilometro, mentre la luce ne percorre 2 milioni 997 mila 924. Sempre in 10 secondi, su Facebook, compaiono 650 mila nuovi post.

Un tempo breve, dunque, brevissimo, 10 secondi. Ma la brevità non sembra essere un limite alla quantità e alla qualità di cose con cui possiamo riempirli.

Non è stato di questo parere il tribunale di Roma che, in una sentenza molto discussa nelle ultime settimane, ha assolto un bidello di una scuola romana dall’accusa di molestie da parte di una studentessa. Il bidello aveva infatti indugiato sul corpo della ragazza con una “palpata” che però è stata giudicata troppo breve per essere “libidinosa”.

La ragazza era intenta a sollevarsi i pantaloni, che le erano calati, quando ha sentito una mano da dietro afferrarle i glutei e poi sollevarla verso l’alto. Inizialmente la giovane ha pensato si trattasse della mano di un’amica.

Qui, però, il fatto si è complicato perché il giudice ha riconosciuto il reato ma solo nel suo “elemento oggettivo”. Ossia, non c’era dubbio che la palpata fosse stata una violenza, ma era stata di così breve durata – una decina di secondi, appunto – da escludere che nell’uomo ci fosse concupiscenza.

Da quella sentenza si è sollevata una vera tempesta: i giornali di tutto il mondo hanno criticato la corte italiana e sui social è partita una campagna che si chiama proprio #10secondi e che punta il dito sulla decisione dei giudici.

Per fortuna, quindi, - della povera ragazza e di noi tutti, direi - non finisce qui!

