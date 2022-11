Piemonte, qui si trova il borgo di Babbo Natale con il suo ufficio postale: dove si trova

Babbo Natale si sta preparando a fare il giro delle case e non vede l’ora di lasciare i regali a tutti i bambini. Manca sempre meno e nell’attesa, le famiglie potranno fare visita al borgo Riccetto di Candelo dove elfi, folletti e tanto altro ancora le attendono per vivere la magia natalizia. Sono tante le attività organizzate sia per i più piccoli che per i più grandi. I bambini potranno incontrare Babbo Natale nel suo ufficio postale, che starà attento a tutte le richieste e cercherà di rispondere alle loro letterine. Non mancheranno poi i laboratori, precisamente sei, dove la fantasia e la creatività saranno le protagoniste in assoluto. Inoltre, tra le rue medievali sarà preparato un piccolo percorso dedicato alla scoperta del borgo e degli angoli caratteristici. I mercatini faranno da cornice ed è lì che molti potranno trovare il regalo giusto da fare. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Novembre 2022, 14:34

