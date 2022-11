Trentino Alto Adige, in questo borgo potrai camminare tra mille presepi: l'evento natalizio

Il Natale sta per arrivare e sono tanti coloro che nel periodo più magico dell'anno si concedono qualche gita fuori porta alla scoperta di borghi caratteristici per l'Italia. Che sia durante le vacanze natalizie o in altre occasioni, sono sempre di più i turisti in giro per il nostro Paese che si lasciano incantare dalla bellezza dei luoghi e godono di tante iniziative organizzate dai cittadini. In Trentino-Alto Adige, precisamente ad Ossana, ogni anno sarà possibile ammirare la bellezza di mille presepi in giro per il paese. Per Natale 2022 è prevista la visita dal 26 novembre all'8 gennaio 2023. Nello specifico, si tratta di un percorso nel quale potersi immergere, partendo dalla stella cometa allestita al centro di Ossana, fino ad arrivare lungo i vicoli del borgo fino a giungere alle mura del Castel di San Michele. FOTO: SHUTTERSTOCK MUSICA: ONCE AGAIN- FROM BENSOUND.COM

LEGGI ANCHE:-- È l’albero di Natale più grande al mondo e si trova proprio in Italia: dove ammirarlo e quando verrà acceso

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Novembre 2022, 17:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA