Dalla Valle d’Aosta alla Sicilia va in scena il fine settimana delle sagre

Donnas, Cesena e Zafferana Etnea. Così, da un capo all’altro della Penisola, tre imperdibili appuntamenti con il gusto attendono migliaia di appassionati.



I migliori vini della Valle d’Aosta saranno al centro della Sagra dell’Uva, in programma a Donnas il 5 e il 6 ottobre. Nello splendido borgo medievale in provincia di Aosta, è notevole il terrazzamento del terreno collinare, tutto fittamente coltivato a vigneti dai quali si produce il rinomato vino rosso “Donnas”, primo vino D.O.C. della Regione. Alla festa dedicata all’uva i visitatori potranno partecipare alla cena di degustazione che proporrà i piatti di cultura culinaria della Bassa Valle abbinati ai vini locali e, la domenica, al Pranzo dei vignerons aperto a tutti; come ogni anno, tra le uve migliori verrà assegnato l’ambito Grappolo d’oro. Saranno insomma due giorni tutti da vivere in un centro nel quale la storia è passata, lasciando segni indelebili: è il caso dei palazzi storici con le finestre del ‘500, gli affreschi e i portali in noce, proseguendo con il Palazzo Enrielli fino ad arrivare alla strada romana e al suo arco scavati nella roccia.



Spostandosi in Emilia-Romagna, più di 20 postazioni con grande attenzione alle specialità provenienti da ogni parte del mondo attenderanno i più golosi a Cesena, che aprirà le sue porte dal 4 al 6 ottobre per il Festival Internazionale del Cibo di Strada. Nella centralissima Piazza del Popolo si potranno assaggiare tante varietà gustose di street food (anche gluten free), tra proposte regionali italiani e specialità estere. Servito nei caratteristici chioschi o offerto da venditori ambulanti, il cibo di strada rappresenta la più antica e autentica forma di ristorazione, legata a doppio filo alle tradizioni agro-alimentari del territorio di riferimento. Per tre giorni saranno protagoniste diverse Regioni italiane presenti con i loro cibi da strada più sfiziosi, dall’Abruzzo alla Sicilia, dalla Puglia alla Toscana, fino alle Marche, alla Campania, e naturalmente l’Emilia-Romagna; molti sono anche i Paesi ospiti che proporranno specialità di street food: dal Messico all’India, dalla Grecia al Giappone, fino al Marocco, alla Cina, al Perù e all’Argentina.



E sarà festa anche in Sicilia, dove i migliori prodotti locali saranno in bella mostra, tutte le domeniche del mese, all’Ottobrata Zafferanese di Zafferana Etnea. La manifestazione mosse i primi passi a metà anni 80’ come una semplice mostra-mercato di prodotti tipici: oggi l’evento organizzato nel paese in provincia di Catania attira migliaia di visitatori da tutta l’isola e non solo, che possono così assaggiare e conoscere il processo produttivo dell’uva, del vino, della mostarda e del miele dell’Etna, fino ai funghi porcini, le castagne, l’olio, le olive e le conserve. Ampio spazio verrà dedicato anche ai prodotti artigianali, con tutto il percorso che attraversa il centro storico impreziosito dalle mostre degli antichi mestieri ormai in via di estinzione: scultori del legno e della pietra lavica, lavoratori del ferro battuto, pupari, pittori di sponde di carretti siciliani e ricamatrici.



Intanto a Canterano, grazioso borgo in provincia di Roma, fervono i preparativi per la Sagra del Tartufo: per due fine settimana – il 12 e il 13 e il 19 e 20 ottobre – sarà celebrata questa delizia rigorosamente locale e raccolta nei boschi che circondano il paese laziale. Venerdì 4 Ottobre 2019, 14:18

