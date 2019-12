Nadia Toffa, Notre Dame e l'uovo: tutti i tweet da record del 2019

Mercoledì 11 Dicembre 2019, 05:01

Sono, rispettivamente, i campioni di cinguettii in Italia, nel mondo e per quanto riguarda le condivisioni planetarie. Twitter ha reso noto il bilancio dell'attività in Rete nel 2019, stilando una classifica su hashtag, tweet e profili più popolari.Lo scettro di tweet più condiviso al mondo spetta all'immagine di un uovo che si era posto l'obiettivo, riuscendoci, di stabilire il record di maggiori retweet. Tra le emoji, è la faccia che ride fino alle lacrime la più usata nel 2019.a seguito del tragico incendio che ha interessato la cattedrale simbolo di Parigi lo scorso 15 aprile. Segue l'hashtag che commemora l'inizio dell'era Reiwa (periodo di bella armonia) inaugurata il 1° maggio con l'ascesa al trono di Naruhito come 126° Imperatore del Giappone, a conferma di quanto Twitter sia popolare e usato nel paese del Sol Levante. Al terzo posto troviamo invece #Venezuela, hashtag che ha seguito le vicende politiche della nazione sudamericana nella contrapposizione tra Maduro e Guaidò.La classica dei 5 profili più menzionati nel Belpaese vede sempre Salvini al primo posto, seguito dalla band del K-pop coreano BTS, e poi altri tre politici: Matteo Renzi, Giorgia Meloni e Carlo Calenda. Mentre il post più condiviso, oltre 60 mila volte, è stato l'addio da parte delle Iene a Nadia Toffa, che è anche quello che ha ricevuto più like. Segue il tweet della ministra Bellanova all'indomani del giuramento del governo in risposta alle polemiche sul suo vestito blu elettrico, con tanto di #vestocomevoglio. Al terzo posto il ringraziamento della pluricampionessa delle piscine Federica Pellegrini ai messaggi dei molti ammiratori per la vittoria della medaglia d'oro nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto, lo scorso luglio a Gwangju in Corea del Sud.