Dentro all'immagine grazie alla nuova tecnologia CAM 4K

Rivoluzione tv. E’ in arrivo la nuova CAM 4K certificata tivùsat per accedere ai canali di ultima generazione. Sarà disponibile a breve nei migliori negozi di elettronica. Del resto, entro il 2025, il mercato mondiale delle TV 4K raggiungerà il valore di 380,9 miliardi di dollari.



E anche a casa nostra sta crescendo, basti pensare che l’anno passato sono stati distribuiti alle filiali di vendita 65 milioni di dispositivi, mentre per l’anno in corso le stime parlano già di 74 milioni di spedizioni pianificate. La CAM 4K certificata tivùsat è prodotta da SmatDTV e verrà distribuita da 4 produttori: Humax, Digiquest, I ZAP e Telesystem. Nella confezione è inclusa la smartcard tivùsat 4K che permette la visione dei canali 4K Ultra gratuiti.



Ma le novità di tivùsat – che ha superato i 3,5 milioni di carte attive – non finiscono qui, perché sulla Tv satellitare gratuita sarà presto disponibile 4KUniverse, alias il nuovo canale di intrattenimento in formato 4K HDR, che trasmetterà immagini strabilianti (che hanno 4 volte la quantità di pixel dell’HD), con uno straordinario livello nei dettagli, maggiore senso di profondità e una sensazione di totale coinvolgimento nel contenuto.



“Si tratta di un’unica offerta gratuita per accedere ai programmi 4K in rapporto anche all’aumento delle vendite di TV 4K”, ha sottolineato Tullio Camiglieri, direttore Comunicazione Tivù srl, nel corso dell’evento di presentazione a Roma. “Una nitidezza di immagine a tutto tondo – ha osservato il regista Gabriele Cipollitti – perché il 4K ti dà la bellezza di ricreare di fronte la sensazione di un 3D”, ricordando che “il primo programma in 4K è stato “Stanotte a Firenze”, docu-evento trasmesso da RaiUno qualche anno fa”. Martedì 12 Novembre 2019, 08:25

