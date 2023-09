Digital detox alla Morandi

“Ciao, per un po’ vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook, su TikTok. Chissà, magari ci farà bene” dice così Gianni Morandi nel suo ultimo laconico post, mandando in tilt i suoi 5 milioni di followers. Il cantante, che proprio grazie ai social è riuscito a far emergere con leggerezza la sua vita privata attraverso le famose “foto di Anna”, sua moglie, ora dice stop.

Non si sa per quanto, non si sa il perché. Nei commenti alcuni fans preoccupati pensano si possa trattare di una pausa dovuta ad un ricovero ma dalle risposte di Morandi emerge tutt’altro. A quanto pare a 78 anni il cantante ha deciso di intraprendere un percorso di “digital detox”.

Per disintossicarsi dalla tecnologia esistono addirittura centri clinici specializzati, perché stare troppo connessi può influire negativamente sulla nostra psiche e creare ansia, stress e insonnia.

In America gruppi di ragazzini stanno addirittura riportando in auge i vecchi cellulari, quelli senza connessione ad internet, per tornare ad un utilizzo essenziale del telefono, cioè solo chiamate ed sms, senza notifiche di social e Whatsapp. Questa scelta rivoluzionaria corre con il popolarissimo hashtag #bringbackfliphones. E se avessero ragione? Come dice il maestro Gianni: “chissà, magari ci farà bene”.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 11 Settembre 2023, 07:46

