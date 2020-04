Tik Tok cambia l’utilizzo dei Messaggi Diretti: potranno inviarli o riceverli solo i maggiori di 16 anni

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Aprile 2020, 10:52

. Novità in arrivo sulla piattaforma social più amata dai ragazzi. A partire dal 30 aprile verrà attivata una limitazione della funzione “Messaggi Diretti”, ma non è l'unica novità.- commenta Cormac Keenan, Head of Trust and Safety TikTok, EMEA - sono uno strumento fantastico, che permette alle persone di fare nuove amicizie e nuove conoscenze in qualunque luogo al mondo: ci rendiamo conto, tuttavia, che questa potenzialità positiva può prestarsi ad abusi. Ecco perché l’annuncio di oggi rappresenta un ulteriore passo avanti nel nostro impegno a mettere in atto protezioni proattive sempre più solide, che p». Oggi più che mai, le famiglie si rivolgono a piattaforme come TikTok per divertirsi, informarsi e restare attive. Anche se fisicamente siamo più distanti, queste piattaforme consentono alle persone di esprimere ugualmente la loro creatività, concedersi un po’ di leggerezza e dimostrare il loro supporto ad amici, famigliari e comunità. «Sappiamo - prosegue Keenan - che la priorità per le famiglie rimane assicurarsi che, quando sono online, i loro componenti vivano un’esperienza appropriata e soprattutto sicura. Per questo, siamo sempre al lavoro per mettere al primo posto la sicurezza degli utenti: introduciamo nuove funzionalità, ampliamo i nostri team dedicati, siamo sempre più trasparenti sulle nostre policy e le azioni intraprese, collaboriamo con organizzazioni di riferimento per la sicurezza digitale come Safer Internet Centre». L’ultima novità rivolta in particolare ai più giovani:. Tutti gli utenti verranno informati tramite messaggio.