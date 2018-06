Shopping online, tre semplici consigli da seguire assolutamente per evitare brutte sorprese

Comprare e vendere online è sicuro? Ecco la guida per difendersi dalle truffe

La compravendita di prodotti di ogni genere, sul web, è sempre più diffusa e, al tempo stesso, si moltiplicano le occasioni per truffare ignari acquirenti. I modi per evitare brutte sorprese sono diversi, ma prima di procedere adè bene seguire sempre: ecco quali sono i consigli dellaper la campagna #BuySafePaySafe.Ecco le tre accortezze, semplici e veloci, da adottare prima di procedere ad un acquisto sul web:: come è ben noto, occorre sempre leggere con attenzione l'indirizzo del sito su cui stiamo navigando per fare i nostri acquisti. Ci sono ad esempio dei siti il cui dominio somiglia molto, ma non corrisponde esattamente, a quelli di grandi marchi mondiali: si tratta del metodo più noto per le truffe note come phishing, volte a rubare dati personali degli utenti meno attenti. Ugualmente importante è prestare attenzione alla presenza di una connessione protetta tramite protocollo https.Molti utenti non lo fanno, ma è bene controllarli, soprattutto quelli relativi alla politica sulla restituzione dei beni acquistati. In caso di reclami ed eventuali contenziosi legali, anche la più piccola nota può fare la differenza.Se sulla pagina web del venditore mancano queste informazioni, proseguire con l'acquisto e il pagamento è tutto a vostro rischio e pericolo.