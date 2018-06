La guida, presentata martedì durante un incontro - moderato da Raffaele Barberio di Privacy Italia - con Massimiliano Dona (presidente Unc), Nunzia Ciardi (Direttore servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni) e Massimiliano Dotti (Direttore Supporto Clienti di Subito) contiene numerosi consigli pratici per gli acquisti sicuri, ed un utile vademecum per riconoscere la l'affidabilità degli annunci. «In questo periodo dell’anno, agli sportelli riceviamo il maggior numero di segnalazioni riguardo gli acquisti e le vendite online», le parole di Dona. «Non manca chi sui portali di compravendita online cerca le case per la vacanza (e purtroppo non sempre l’affare è assicurato). Per questo motivo abbiamo realizzato questa guida di autodifesa in collaborazione con chi ogni giorno difende i consumatori dalle truffe sul web e avvalendoci della professionalità di un portale come Subito.it che ospita migliaia di annunci».



«Il nostro obiettivo - aggiunge Nunzia Ciardi- è anche aiutare gli utenti a comprare in totale tranquillità indipendentemente dal proprio livello di informatizzazione. Per questo motivo -conclude Ciardi- abbiamo realizzato una guida agli acquisti sicuri con alcuni utili consigli e pratici suggerimenti per muoversi tra i negozi online minimizzando i rischi». «Comprare in rete è semplice e sicuro. In Subito lavoriamo costantemente per offrire ai nostri 8 milioni di utenti mensili la miglior esperienza di compravendita. Per questo controlliamo gli annunci pubblicati sulla nostra piattaforma sia automaticamente sia manualmente prima e dopo la pubblicazione», conclude Dotti di Subito.

Mercoledì 20 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:45 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Al giorno d'oggi spesso ci capita di comprare o vendere roba usata da privati,. Ma siamo davvero sicuri di farlo nella massima sicurezza? A chi affidiamo i nostri dati personali e con quale metodo è meglio pagare, e come si può stare lontani dalle truffe? A queste domande tenta di rispondere, realizzata dall'in collaborazione con Subito e Polizia Postale.