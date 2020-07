Google, viaggiare indietro nel tempo con i dinosauri in realtà aumentata: ecco come

potrebbero aver governato la Terra milioni di anni fa, ma con la realtà aumentata (o AR), si può trasformare la casa in "". Grazie alla collaborazione con Universal Brand Development, Amblin Entertainment e Ludia siamo riusciti a portare sulla. Possibile accogliere l'enorme T. Rex in salotto o guardare il maestosomentre domina il quartiere da un albero.Come fare? Basta digitare la parola "dinosauri" sulla barra di ricerca Google da un dispositivo mobile: toccando "Visualizza in 3D" potete farlo ruotare, ingrandire i dettagli e vederlo da vicino. Potete farlo muovere nello spazio intorno a voi grazie alla realtà aumentata e regolarne le dimensioni per capire quanto è grande in relazione alle cose che vi circondano. Sui dispositivi Android, alzare il volume per ascoltare i passi tonanti e i ruggiti di ogni dinosauro.I dinosauri di "Jurassic World" visualizzabili in realtà aumentata su Google includono: Tyrannosaurus Rex, Velociraptor, Triceratops, Spinosaurus, Stegosaurus, Brachiosaurus, Ankylosaurus, Dilophosaurus, Pteranodon e Parasaurolophus.