Facebook rileva Giphy: le GIF su Instagram saranno ancora più facili da trovare e condividere

Twitter consentirà lo smartworking per sempre ai suoi dipendenti​

Ultimo aggiornamento: Domenica 17 Maggio 2020, 13:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA

rinnovano il proprio 'parco GIF' grazie all'acquisizione di, uno dei principali siti con cui è possibile cercare e condividere sui social, spesso come esilaranti risposte nei commenti, le immagini in movimento. L'obiettivo ora è implementare una condivisione didi Giphy più rapida e semplice anche suLo ha annunciato, in un comunicato ufficiale che però non specifica le cifre dell'operazione (secondo il sito Axios ammonterebbe intorno ai 400 milioni di dollari). Secondo Facebook il 50% del traffico di Giphy proviene dalle app di Facebook e soprattutto da Instagram."Integrando- spiega il gruppo fondato da Mark Zuckerberg - sarà più facile per gli utenti trovare le gif per le loro storie e per le loro dirette. Insieme possiamo rendere più semplice per chiunque creare e condividere le loro creazioni". Giphy è stata fondata da Alex Chung e da Jace Cooke nel febbraio del 2013.