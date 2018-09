Lele Spedicato dei Negramaro sta meglio: la bella notizia negli ultimi giorni

La notizia è stata confermata direttamente da: nei giorni scorsi, almeno 50 milioni di accountin tutto il mondo sono stati violati da. Una vicenda che ha coinvolto ignari utenti di vari paesi, Italia compresa: ecco come fare per sapere se il vostroè statoe cosa poter fare per aumentare il livello di privacy e sicurezza.L'attaccoè stato possibile grazie ad una falla nella sicurezza dovuta alla funzione 'Visualizza come', che consente al singolo utente di visualizzare il propriodall'esterno, cioè come viene visto da altri utenti, che non compaiono nella lista degli amici. Questa falla ha consentito aglidi intercettare i dati d'accesso, che ora potrebbero essere usati per controllare gli account degli utenti coinvolti.In questo modo, fanno sapere da, gli hacker potrebbero entrare facilmente negli account, sia con la navigazione da browser che con quella da app. Se, negli ultimi giorni, il vostroè stato disconnesso in modo improvviso e sospetto, è molto probabile che sia stato colpito dagli: si tratta infatti di un meccanismo automatico di sicurezza sviluppato daproprio per salvaguardare gli account.A causa della falla nella sicurezza,ha anche disattivato temporaneamente la funzione 'Visualizza come'. Anche seha garantito che non ci saranno altri rischi, un buon consiglio è quello di disconnettersi e 'loggarsi' di nuovo, cambiando anche la password dell'account per sicurezza.