Sinner e il tennis, boom di ascolti sulla tv. Così Sky si assicura tutti i grandi tornei del mondo per i prossimi 5 anni

Tutto pronto a Malaga per la semifinale di Coppa Davis, sabato 25 novembre, tra l'Italia di Sinner e la Serbia di Djokovic. Per i bookie gli azzurri hanno serissime probabilità di accedere alla finale della competizione, domenica 26 novembre. Molto dipenderà ovviamente dall'esito del terzo match in meno di 10 giorni che vedrà opposti l'altoatesino numero 4 al mondo e il serbo numero 1 Atp. Ma anche dalla scelta dell'altro singolarista, con capitan Volandri che sfoglia la margherita per non commettere errori: contro Kecmanovic è obbligatorio vincere per assicurarsi almeno la possibilità di giocare poi il doppio decisivo, anche se la voglia di rivalsa di Sinner dopo la finale persa contro Djokovic a Torino è davvero tanta.

Il tennis comunque vive un momento di eccezionale popolarità in Italia, soprattutto grazie a Sinner che ha conquistato davvero tutti: giovani, donne di ogni età, bambini, appassionati praticanti o semplici sportivi da salotto.

Sky ad esempio ha messo a segno un gran colpo a partire dal 2024 e per i successivi 5 anni. Trasmetterà oltre 80 tornei ogni anno con più di 4.000 partite, in partnership con le Nitto ATP Finals e le WTA Finals, i Masters 1000 e i WTA 1000, i 500, i 250 e le Next Gen ATP Finals presentate da Neom. La partite si potranno seguire su Sky Sport e anche in streaming su NOW, oltre a godere di un’ampia copertura sulle piattaforme digital e social di Sky Sport. I diritti sono stati acquisiti nel Regno Unito e Irlanda, ma anche in Italia, Germania, Austria e Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein.

Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia, ha dichiarato: “Siamo molto soddisfatti di poter annunciare questo nuovo accordo pluriennale con ATP e WTA, che renderà Sky nei prossimi anni sempre più la Casa del Tennis".

Ultimo aggiornamento: Venerdì 24 Novembre 2023, 18:36

